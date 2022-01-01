Строительство барбекю из кирпича – Камин Очаг
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Строительство барбекю комплексов для дачи, печи для дома, камины

Год обслуживания

Чтобы ни случилось, в течение года исправим возникшие проблемы.

Цены ниже рынка

Вы экономите благодаря оптимизации наших рабочих процессов. Все услуги под ключ (от закупки материала до сдачи объекта).

Будьте в безопасности

Мы уделяем особое внимание пожарной безопасности при строительстве, вы точно можете спать спокойно.

Работаем без предоплат

Оплата по факту выполненных работ – мы уверены в своей работе.

Оперативность

Бесплатный выезд на объект для согласования проекта. Сроки строительства барбекю от 7 дней.

Используйте более 25 лет

Срок службы наших изделий более 25 лет. Долгосрочная гарантия на эксплуатацию.

Наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными на огне – вы сможете без труда создавать кулинарные шедевры на собственной печи барбекю. Опытные мастера разработают подходящий проект, соответствующий стилю вашего дома и участка – выполняем все работы под ключ, от проекта и строительства до уборки мусора на завершающем этапе. «Камин Очаг» в Москве - это приятные цены, оперативное выполнение поставленной задачи и гарантия качества.

Барбекю

Барбекю

"Под ключ" из разных видов кирпича

Навесы и беседки

Навесы и беседки

Для барбекю комплексов

Готовые барбекю

Готовые барбекю

С мойкой, печью, казаном, со столешницей

Работать с нами удобно и выгодно!

Гарантия 12 месяцев

И постгарантийное обслуживание

Наши цены на 30% ниже рынка

Мы сами производим нашу продукцию, поэтому Вы не переплачиваете посредникам!

Выполнено более 1000 проектов

Выполнено нашей командой с 2009 года

Заключаем договор

Несём полную юридическую ответственность по взятым обязательствам.

Строим по проекту

Делаем проект с 3D-визуализацией, расчётом, чертежами, подробной сметой.

Проект - бесплатно

Самым быстрым, при начале стройки, проект за 0 рублей!

Перерасход сметы за наш счёт

Фиксируем стоимость в смете, любое превышение оплачиваем из своего кармана.

Просрочка за наш счёт

Фиксируем сроки в договоре, просрочку также оплачиваем мы.

Удобная оплата

Работаем с физ. и юр. лицами, оплата за наличный или безналичный расчёт.

Поэтапная оплата

Вы платите за сделанную работу, сроки и этапы в договоре.

Гарантия 1 год

Чтобы ни случилось, в течение года исправим возникшие проблемы!

Внимание к деталям

Для нас не бывает мелочей. Каждое решение — результат многолетней работы и опыта.

Русские печники

У нас только проверенные мастера печного дела.

Чистота и порядок

Аккуратность — то, что мы любим.

Команда «Камин Очаг»

Идея создания собственного сайта у нас возникла еще в 2009 году. Мы - это сплоченная команда, состоящая из администратора сайта, менеджеров по продажам, дизайнера и мастеров-печников, которые имеют серьезный опыт в таком непростом деле как строительство барбекю из кирпича, каминов и печей.

Есть вопросы? Мы перезвоним!

Многофункциональные печи барбекю: максимум преимуществ

Строительство барбекю, печных комплексов, беседок – основные направления деятельности нашей компании. Многолетний опыт работы позволяет нам создавать практичные и многофункциональные конструкции, которые удобны в эксплуатации и отличаются отменным качеством и долговечностью.

Мы представляем вам построенные нами комплексы барбекю из кирпича - это разнообразные варианты, каждый из которых является авторской работой. Реализуемые нашей компанией печные конструкции: барбекю и камины обеспечены полным циклом их изготовления, от разработки дизайна до создания авторских элементов декора и их монтажа "под ключ".

Какими бывают барбекю из кирпича?

В настоящее время, наша компании способна воплатить в жизнь практически любые проекты конструкций барбекю, которые просты в эксплуатации и гармонично будут смотреться, практически, на любом ландшафте. Профессиональные печники построят барбекю из кирпича различной сложности в любом декоративном исполнении.

Это могут быть печи-барбекю, на которых можно приготовить пищу и согреть веранду. Большинство россиян предпочитает наличие садовой печи на открытом воздухе. В этом случае, придутся по душе совместные проекты - беседки с барбекю.

Вы можете приготовить любые блюда, начиная от традиционного шашлыка (как рыбного, так и мясного), и заканчивая всевозможными восточными блюдами (плов, овощные закуски). Среди основных преимуществ, которыми обладает кирпичная печь барбекю, можно выделить основные:

  • Прекрасные эстетические характеристики – подобная конструкция станет стильным декоративным элементом, украшающим участок
  • Приготовление полезных блюд – создавайте вкусные яства без грамма жира
  • Пожаробезопасность – конструкция барбекю тщательно продумана, а потому вы можете пользоваться ею, не боясь возгорания
  • Долговечность – используем только качественные материалы, рассчитанные на продолжительный срок службы.

Барбекю – приобретение, которое и через годы не утратит своей актуальности. Ведь так приятно пожарить шашлык, наслаждаясь его потрясающим вкусом и ароматом. Тем более наши печи позволят вам получать удовольствие от такого времяпровождение в любое время года.

С нами удобно, ведь мы комплексно подходим к работе с каждым клиентом. Вы можете заказать исключительно печь барбекю, либо обустроить полноценную зону отдыха – позаботимся о создании просторной беседки, в которой так приятно наслаждаться трапезой.

Основные этапы строительства барбекю:

  1. Выбор места
  2. Разработка проекта и дизайна конструкции
  3. Подбор материалов для строительства
  4. Черновая кладка
  5. Финальная облицовка.

Квалифицированные мастера-печники создают настоящие шедевры – мы разрабатываем проект барбекю, учитывая все требования и пожелания наших заказчиков. Успешно воплощаем задачи любой сложности, создавая оригинальные и нестандартные конструкции: при необходимости можно дополнить стандартную печь дополнительными элементами, начиная от вертела и заканчивая дополнительными полочками и свободными поверхностями.

4 причины доверить строительство барбекю специалистам «Камин Очаг»

Доверяя профессионалам, вы получаете гарантию качества и безопасности печи барбекю – наши работы соответствуют всем действующим стандартам. Более того, сотрудничая с нами, вы получаете целый ряд дополнительных преимуществ и выгод. А именно:

  1. Готовые проекты и индивидуальная разработка дизайна – подберем то, что вас устроит на все 100%
  2. Квалифицированные специалисты – наши мастера прекрасно разбираются в тонкостях возведения печей и беседок для барбекю
  3. Бесплатная консультация – подробно ответим на все вопросы и поможем определиться с выбором
  4. Оперативность – работаем быстро и продуктивно, никогда не срываем сроки и не задерживаем заказчиков.

А главное, наша ценовая политика выгодна и лояльна – общая стоимость строительства зависит от выбора проекта, его сложности и размера. Подберем оптимальный для вас вариант, в соответствии с выделенным финансовым бюджетом – только честные цены и выгодные условия.

Чтобы узнать подробнее и заказать строительство барбекю в Москве – свяжитесь с нами уже сегодня по контактным телефонам. Или заполняйте на сайте форму обратного звонка – перезвоним в удобное время для детального согласования условий.

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