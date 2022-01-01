Чтобы ни случилось, в течение года исправим возникшие проблемы.
Вы экономите благодаря оптимизации наших рабочих процессов. Все услуги под ключ (от закупки материала до сдачи объекта).
Мы уделяем особое внимание пожарной безопасности при строительстве, вы точно можете спать спокойно.
Оплата по факту выполненных работ – мы уверены в своей работе.
Бесплатный выезд на объект для согласования проекта. Сроки строительства барбекю от 7 дней.
Срок службы наших изделий более 25 лет. Долгосрочная гарантия на эксплуатацию.
Наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными на огне – вы сможете без труда создавать кулинарные шедевры на собственной печи барбекю. Опытные мастера разработают подходящий проект, соответствующий стилю вашего дома и участка – выполняем все работы под ключ, от проекта и строительства до уборки мусора на завершающем этапе. «Камин Очаг» в Москве - это приятные цены, оперативное выполнение поставленной задачи и гарантия качества.
"Под ключ" из разных видов кирпича
Для барбекю комплексов
С мойкой, печью, казаном, со столешницей
И постгарантийное обслуживание
Мы сами производим нашу продукцию, поэтому Вы не переплачиваете посредникам!
Выполнено нашей командой с 2009 года
Несём полную юридическую ответственность по взятым обязательствам.
Делаем проект с 3D-визуализацией, расчётом, чертежами, подробной сметой.
Самым быстрым, при начале стройки, проект за 0 рублей!
Фиксируем стоимость в смете, любое превышение оплачиваем из своего кармана.
Фиксируем сроки в договоре, просрочку также оплачиваем мы.
Работаем с физ. и юр. лицами, оплата за наличный или безналичный расчёт.
Вы платите за сделанную работу, сроки и этапы в договоре.
Чтобы ни случилось, в течение года исправим возникшие проблемы!
Для нас не бывает мелочей. Каждое решение — результат многолетней работы и опыта.
У нас только проверенные мастера печного дела.
Аккуратность — то, что мы любим.
Идея создания собственного сайта у нас возникла еще в 2009 году. Мы - это сплоченная команда, состоящая из администратора сайта, менеджеров по продажам, дизайнера и мастеров-печников, которые имеют серьезный опыт в таком непростом деле как строительство барбекю из кирпича, каминов и печей.
Строительство барбекю, печных комплексов, беседок – основные направления деятельности нашей компании. Многолетний опыт работы позволяет нам создавать практичные и многофункциональные конструкции, которые удобны в эксплуатации и отличаются отменным качеством и долговечностью.
Мы представляем вам построенные нами комплексы барбекю из кирпича - это разнообразные варианты, каждый из которых является авторской работой. Реализуемые нашей компанией печные конструкции: барбекю и камины обеспечены полным циклом их изготовления, от разработки дизайна до создания авторских элементов декора и их монтажа "под ключ".
В настоящее время, наша компании способна воплатить в жизнь практически любые проекты конструкций барбекю, которые просты в эксплуатации и гармонично будут смотреться, практически, на любом ландшафте. Профессиональные печники построят барбекю из кирпича различной сложности в любом декоративном исполнении.
Это могут быть печи-барбекю, на которых можно приготовить пищу и согреть веранду. Большинство россиян предпочитает наличие садовой печи на открытом воздухе. В этом случае, придутся по душе совместные проекты - беседки с барбекю.
Вы можете приготовить любые блюда, начиная от традиционного шашлыка (как рыбного, так и мясного), и заканчивая всевозможными восточными блюдами (плов, овощные закуски). Среди основных преимуществ, которыми обладает кирпичная печь барбекю, можно выделить основные:
Барбекю – приобретение, которое и через годы не утратит своей актуальности. Ведь так приятно пожарить шашлык, наслаждаясь его потрясающим вкусом и ароматом. Тем более наши печи позволят вам получать удовольствие от такого времяпровождение в любое время года.
С нами удобно, ведь мы комплексно подходим к работе с каждым клиентом. Вы можете заказать исключительно печь барбекю, либо обустроить полноценную зону отдыха – позаботимся о создании просторной беседки, в которой так приятно наслаждаться трапезой.
Основные этапы строительства барбекю:
Квалифицированные мастера-печники создают настоящие шедевры – мы разрабатываем проект барбекю, учитывая все требования и пожелания наших заказчиков. Успешно воплощаем задачи любой сложности, создавая оригинальные и нестандартные конструкции: при необходимости можно дополнить стандартную печь дополнительными элементами, начиная от вертела и заканчивая дополнительными полочками и свободными поверхностями.
4 причины доверить строительство барбекю специалистам «Камин Очаг»
Доверяя профессионалам, вы получаете гарантию качества и безопасности печи барбекю – наши работы соответствуют всем действующим стандартам. Более того, сотрудничая с нами, вы получаете целый ряд дополнительных преимуществ и выгод. А именно:
А главное, наша ценовая политика выгодна и лояльна – общая стоимость строительства зависит от выбора проекта, его сложности и размера. Подберем оптимальный для вас вариант, в соответствии с выделенным финансовым бюджетом – только честные цены и выгодные условия.
Чтобы узнать подробнее и заказать строительство барбекю в Москве – свяжитесь с нами уже сегодня по контактным телефонам. Или заполняйте на сайте форму обратного звонка – перезвоним в удобное время для детального согласования условий.
Ещё больше отзывов на странице отзывов.
Полезная информация? Сохраните ссылку: