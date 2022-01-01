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Идея создания собственного сайта у нас возникла еще в 2009 году. Мы - это сплоченная команда, состоящая из администратора сайта, менеджеров по продажам, дизайнера и мастеров-печников, которые имеют серьезный опыт в таком непростом деле как строительство барбекю из кирпича, каминов и печей.

Многофункциональные печи барбекю: максимум преимуществ

Строительство барбекю, печных комплексов, беседок – основные направления деятельности нашей компании. Многолетний опыт работы позволяет нам создавать практичные и многофункциональные конструкции, которые удобны в эксплуатации и отличаются отменным качеством и долговечностью.

Мы представляем вам построенные нами комплексы барбекю из кирпича - это разнообразные варианты, каждый из которых является авторской работой. Реализуемые нашей компанией печные конструкции: барбекю и камины обеспечены полным циклом их изготовления, от разработки дизайна до создания авторских элементов декора и их монтажа "под ключ".

Какими бывают барбекю из кирпича?

В настоящее время, наша компании способна воплатить в жизнь практически любые проекты конструкций барбекю, которые просты в эксплуатации и гармонично будут смотреться, практически, на любом ландшафте. Профессиональные печники построят барбекю из кирпича различной сложности в любом декоративном исполнении.

Это могут быть печи-барбекю, на которых можно приготовить пищу и согреть веранду. Большинство россиян предпочитает наличие садовой печи на открытом воздухе. В этом случае, придутся по душе совместные проекты - беседки с барбекю.

Вы можете приготовить любые блюда, начиная от традиционного шашлыка (как рыбного, так и мясного), и заканчивая всевозможными восточными блюдами (плов, овощные закуски). Среди основных преимуществ, которыми обладает кирпичная печь барбекю, можно выделить основные:

Прекрасные эстетические характеристики – подобная конструкция станет стильным декоративным элементом, украшающим участок

Приготовление полезных блюд – создавайте вкусные яства без грамма жира

Пожаробезопасность – конструкция барбекю тщательно продумана, а потому вы можете пользоваться ею, не боясь возгорания

Долговечность – используем только качественные материалы, рассчитанные на продолжительный срок службы.

Барбекю – приобретение, которое и через годы не утратит своей актуальности. Ведь так приятно пожарить шашлык, наслаждаясь его потрясающим вкусом и ароматом. Тем более наши печи позволят вам получать удовольствие от такого времяпровождение в любое время года.

С нами удобно, ведь мы комплексно подходим к работе с каждым клиентом. Вы можете заказать исключительно печь барбекю, либо обустроить полноценную зону отдыха – позаботимся о создании просторной беседки, в которой так приятно наслаждаться трапезой.

Основные этапы строительства барбекю:

Выбор места Разработка проекта и дизайна конструкции Подбор материалов для строительства Черновая кладка Финальная облицовка.

Квалифицированные мастера-печники создают настоящие шедевры – мы разрабатываем проект барбекю, учитывая все требования и пожелания наших заказчиков. Успешно воплощаем задачи любой сложности, создавая оригинальные и нестандартные конструкции: при необходимости можно дополнить стандартную печь дополнительными элементами, начиная от вертела и заканчивая дополнительными полочками и свободными поверхностями.

4 причины доверить строительство барбекю специалистам «Камин Очаг»

Доверяя профессионалам, вы получаете гарантию качества и безопасности печи барбекю – наши работы соответствуют всем действующим стандартам. Более того, сотрудничая с нами, вы получаете целый ряд дополнительных преимуществ и выгод. А именно:

Готовые проекты и индивидуальная разработка дизайна – подберем то, что вас устроит на все 100% Квалифицированные специалисты – наши мастера прекрасно разбираются в тонкостях возведения печей и беседок для барбекю Бесплатная консультация – подробно ответим на все вопросы и поможем определиться с выбором Оперативность – работаем быстро и продуктивно, никогда не срываем сроки и не задерживаем заказчиков.

А главное, наша ценовая политика выгодна и лояльна – общая стоимость строительства зависит от выбора проекта, его сложности и размера. Подберем оптимальный для вас вариант, в соответствии с выделенным финансовым бюджетом – только честные цены и выгодные условия.

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